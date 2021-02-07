МИД намерен "кое-что привезти в Украину" из-за рубежа.

Министерство иностранных дел готовит некий «сюрприз» к 30-й годовщине Независимости Украины.

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Об этом в интервью «Радіо Свобода» сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, МИД хочет привезти в Украину что-то из-за границы.

"Сюрприз! Этого никогда не было, и если это получится, то я буду счастлив. Я буду считать, что я не зря был министром именно в год 30-й годовщины. Мы хотим кое-что привезти в Украину. Приоткрою немножко закулисья. Кое – что, что есть за границей», - отметил министр.

24 августа этого года Украина будет отмечать 30-ю годовщину Независимости.

День Независимости Украины 2021

Ранее Президент Владимир Зеленский провел совещание с представителями правительства по наработке единой концепции празднования 30-летия независимости Украины.

В канун 30-летнего юбилея независимости будет проведен саммит "Крымская платформа" с привлечением международных партнеров Украины.

Непосредственно в день рождения Украины наряду с другими мерами будет проведен парад с привлечением военной техники. Кроме того, вечером состоится праздничный концерт.

Примечательно, что в речи на День независимости в 2020 году Зеленский заявил, что военная техника - "это не аттракцион для киевлян и гостей столицы» и должен быть не в мирном Киеве, а на передовой.

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Автор: Дмитрий Захаров