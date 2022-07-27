Кандидатуру Ольги Совгири поддержали 293 нардепа.

Народного депутата Ольгу Совгирю Верховная Рада назначила на должность судьи Конституционного суда. Ее кандидатуру поддержало 293 нардепа.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Так, за кандидатуру Совгири проголосовали:

"Слуги народа" – 220 народных избранников;

платформа "За жизнь и мир" – 15;

"За будущее" – 14;

"Доверие" – 18;

Восстановление Украины – 14;

внефракционные - 12.

При этом от "ЕС", "Батькивщина" и "Голос" никто ее кандидатуру не поддержал. Она уже написала заявление о сложении мандата

Перезагрузка КСУ - что известно

Зеленский в 2021 году подписал указ, которым отменил указы президента от 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда.

16 апреля 2021 года Зеленский заявил, что процесс перезагрузки Конституционного суда - "на правильном пути". В июле Кассационный административный суд в составе Верховного суда признал незаконным и отменил указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

22 августа 2021 года Зеленский выразил мнение, что реформирование Конституционного Суда Украины не обойдется без "войны".

26 ноября 2021 года Зеленский назначил Оксану Грищук и Александра Петришина судьями Конституционного суда Украины, но в КСУ отказались принимать их присягу.

Позже тогдашний пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский "расстроен" отказом Конституционного Суда принять присягу двух судей КС по президентской квоте.

Вас также могут заинтересовать новости: