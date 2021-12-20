Конституционное представление распределено судье-докладчику для решения коллегией судей КСУ вопроса об открытии производства.

В Конституционный Суд поступило представление группы народных депутатов относительно официального толкования статьи 4 Конституции Украины в контексте возможности признания в Украине на законодательном уровне двойного гражданства.

Об этом сообщила в Тelegram-канале представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

"В Конституционный Суд поступило конституционное представление группы народных депутатов (99) относительно официального толкования статьи 4 Конституции Украины (в контексте возможности признания в Украине на законодательном уровне двойного гражданства). Конституционное представление распределено судье-докладчику для решения коллегией судей КСУ вопроса об открытии производства", - отметила она.

Совгиря напомнила, что согласно закону "О КСУ" вопрос об открытии производства по делу должен быть решен в течение одного месяца.

Двойное гражданство в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 1 декабря в ежегодном послании к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины Зеленский заявил, что внес на рассмотрение парламента законопроект о множественном гражданстве. Президент отметил, что впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми "украинского происхождения", а людьми с украинским гражданством.

На сайте парламента зарегистрировано 5 законопроектов на эту тематику.

14 декабря внефракционный народный депутат, глава межфракционного депутатского объединения " разумная политика "Дмитрий Разумков сообщил, что депутаты будут обращаться в Конституционный Суд Украины относительно толкования понятия"единого гражданства".

Автор: Леся Лещенко