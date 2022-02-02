Миланович также заявил, что Европе нужна "сделка" с Россией.

Президент Хорватии Зоран Миланович в очередной раз отметился скандальным заявлением об Украине. На этот раз он обвинил Великобританию в "подстрекательстве" Украины к конфликту с Россией.

Об этом сообщает Euractiv.

Миланович считает, что без России якобы не может быть стабильности в Европе. Он призвал к соглашению с российской стороной.

"Великобритания вводит Украину в заблуждение, подстрекает ее и держит в заложниках отношений между Лондоном, который представляет второстепенное государство, и Вашингтоном... Россия является фактором в этом уравнении, нам нужна сделка с Россией", - сказал Миланович.

Накануне в Загреб прилетел министр обороны Британии Бен Уоллес. Однако Миланович проигнорировал встречу с ним. Он объяснил журналистам, почему не встретился с британским министром.

"Я даже не знаю, как это назвать. Я встречаюсь, пожалуй, с представителями иностранных дел, пожалуй, России, Америки. Мне не о чем говорить с министрами, особенно Соединенного Королевства. Я не встречаюсь с министрами обороны, кроме сверхдержав. Великобритания вышла из ЕС, и это придает ей меньшее значение", - добавил Миланович.

Скандальные заявления Милановича: что известно

25 января президент Хорватии заявил, что страна отзовет своих военных из НАТО в случае вторжения России в Украину. Он убеждал, якобы для Украины "нет места в НАТО". Миланович цинично назвал Революцию достоинства "переворотом", а также сказал, что Украина до сих пор остается одной из самых коррумпированных стран.

После этих заявлений Зоран Миланович попал в базу "Миротворца".

Премьер Пленкович извинился перед Украиной за слова президента. Глава правительства пояснил, что в Украине нет хорватских солдат.

В МИД Украины требовали извинений от президента Хорватии, но тот не отреагировал.

Впоследствии Миланович снова отметился дерзким заявлением по Украине и посоветовал вести переговоры с боевиками ОРДЛО.

"С ними надо разговаривать, а не вступать в конфронтацию с ядерной державой. Кто бы их ни поощрял, это шарлатаны, а их в Евросоюзе много", – заявил тогда Миланович.

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