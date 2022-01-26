По словам Пленковича, заявление Милановича о коррупции в Украине – "это не наша позиция".

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович извинился перед украинцами за скандальное заявление президента страны Зорана Милановича.

Об этом говорится в его заявлении, размещенном на правительственной странице в Twitter.

"Учитывая то, что в Украине наших солдат нет, а контингент, который находился в Польше, уже вернулся, я не знаю, каких именно военных намерен вывести президент. Его заявление о коррупции в Украине – это не наша позиция, и я от имени правительства прошу прощения перед украинцами за такие безалаберности",- отметил Пленкович.

Как сообщал УНИАН, 25 января, президент Хорватии Миланович заявил, что Украине не место в НАТО.

Кроме того, Миланович сделал несколько скандальных заявлений относительно Украины, упомянув о коррупции, событиях Революции достоинства и стремлении Украины вступить в НАТО и ЕС.

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"Украине не место в НАТО. Когда Украина сменила власть, тогда это движение, которое не было демократическим, было переворотом, во время которого были убиты 50 человек. История была такая - Украина идет на Запад, ничего не спрашивая у России, в ЕС ее ждут молочные реки - кисельные берега. Украина до сих пор остается одной из самых коррумпированных стран, ЕС ничего Украине не дал", – сказал он.

В Министерстве иностранных дел заявили, что требуют публичного опровержения оскорбительных заявлений президента Хорватии Зорана Милановича относительно Украины.

В Министерстве иностранных дел заявили, что требуют публичного опровержения оскорбительных заявлений президента Хорватии Зорана Милановича по Украине.