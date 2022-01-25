По словам Милановича, хорватские солдаты покинут Украину, если Россия начнет наступление.

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Украине не место в НАТО, и в случае наступления России Загреб максимально дистанцируется от событий и выведет всех военных из региона.

Об этом сообщает хорватское издание Dnevnik.

Отвечая на вопрос, как Хорватия отреагирует на ситуацию в Украине, президент Хорватии заявил: "Мы не будем иметь с этим ничего общего и не должны ничего. Если будет эскалация, то выведем (из региона – УНИАН) последнего хорватского солдата".

Кроме того, Миланович сделал несколько скандальных заявлений относительно Украины, упомянув коррупцию, события Революции Достоинства и стремление Украины вступить в НАТО и ЕС.

"Украине не место в НАТО. Когда Украина сменила власть, тогда это движение, которое не было демократическим, было переворотом, во время которого были убиты 50 человек. История была такая - Украина идет на Запад, ничего не спрашивая у России, в ЕС ее ждут молочные реки - кисельные берега. Украина до сих пор остается одной из самых коррумпированных стран, ЕС Украине ничего не дал", – сказал он.

Милановича признался, что будет всеми силами препятствовать любому привлечению Хорватии к конфликту между РФ и Украиной.

"Пленкович (премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, давний друг Украины – УНИАН) может угрожать, сколько захочет. Хорватия должна бежать от этого, как от пожара. Хорватия не будет пожарным в этом" - заявил Миланович.

Как сообщал УНИАН, ранее скандальными заявлениями об Украине отметился командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах. Он заявил, что Украина никогда не вернет оккупированный Крым и ее нельзя принимать в НАТО.

После скандала Кай-Ахим Шенбах подал в отставку.

В Министерстве иностранных дел Украины потребовали от правительства Германии публичного опровержения высказываний командующего ВМС.

По этому поводу посла ФРГ вызвали в украинский МИД.

Впоследствии Шенбах заявил, что его несогласованные заявления относительно Крыма и расширения НАТО на Восток являются его собственным мнением, а не официальной позицией федерального правительства.

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