Спикер президента России утверждает, что это Украина может атаковать РФ, а не наоборот.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заговорил о нападении Украины на РФ ради Крыма.

Спикер главы России сказал журналистам, что Киев может решиться на агрессию, чтобы "посягнуть" на оккупированный россиянами украинский Крым, пишет "РИА Новости".

"Украина считает возможным нападение на Россию для того, чтобы, например, посягнуть на "российский регион" Крым…", – заявил пресс-секретарь.

Читайте такжеВ Кремле отреагировали на возможное введение в США санкций против Путина из-за УкраиныНедавно – в конце января текущего года, Дмитрий Песков говорил, что власти Украины могут пойти на силовое решение конфликта на части Донецкой и Луганской областей.

Напомним, РФ в 2014 году захватила Крым и вторглась на часть Донбасса. Власти России поддержали боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Ряд западных стран наказали Россию за агрессию – ввели санкции.

Российские власти утверждали, что не вторгались в Украину, и в нашем государстве идет "внутренний конфликт".

В Кремле уже не раз обвиняли власти Украины в том, что они могут пойти на "силовой вариант" разрешения конфликта на Донбассе.

Киев много раз называл дипломатический путь единственным, который способен привести к завершению противостояния.

Осенью прошлого года РФ пошла на обострение ситуации на границе с украинским государством – стянула много военных и техники. Украина и ряд ее западных партнеров заговорили о том, что Россия способна решиться на полномасштабное вторжение.

В конце января этого года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что войск РФ возле украинской границы недостаточно для полномасштабного вторжения.

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