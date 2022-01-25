Хорватский лидер показал свое пренебрежительное отношение и неблагодарность за помощь, отметили в МИД Украины.

В Министерстве иностранных дел заявили, что требуют публичного опровержения оскорбительных заявлений президента Хорватии Зорана Милановича об Украине.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины относительно заявлений президента Хорватии.

Сообщается, что в Министерство иностранных дел была приглашена госпожа посол Хорватии в Украине Аница Джамич, ей сообщили позицию о категорической неприемлемости сегодняшних заявлений Милановича в адрес украинского государства.

Отмечено, что утверждение Милановича о событиях Революции достоинства оскорбляют память украинцев и иностранцев, отдавших свои жизни ради европейского будущего Украины.

Также было высказано глубокое разочарование по поводу высказываний президента Хорватии о членстве Украины в НАТО и неуместности помощи нашему государству на фоне российской агрессии. Подчеркнуто, что это особенно диссонирует с общечеловеческими ценностями, учитывая горький опыт войны хорватского народа.

"Хорватский президент продемонстрировал свое пренебрежительное отношение и неблагодарность за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами в прошлом. Но мы уверены, что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ, с которым нас объединяет дружба и взаимное уважение", – сказано в комментарии.

В МИД указывают, что заявления Милановича ретранслируют нарративы российской пропаганды, не отвечают последовательной официальной позиции Хорватии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, наносят ущерб двусторонним отношениям, а также ослабляют единство ЕС и НАТО в условиях нынешних угроз безопасности в Европе.

Читайте также"Подрыв безопасности Европы": Украина раскритиковала заявления немецких политиков насчет РФМИД Украины требует публичного опровержения этих оскорбительных заявлений президента Хорватии и их неповторения в будущем. Посол Украины также совершит соответствующий демарш в Загребе.

В то же время в МИД подчеркнули, что Украина высоко ценит дружеские и партнерские отношения с Хорватией, успешно развивающиеся между правительствами двух государств, и рассчитывает на неизменную поддержку Хорватии, в частности на пути европейской и евроатлантической интеграции нашего государства.

Напомним, 25 января Зоран Миланович заявил, что Украине не место в НАТО.

Кроме того, Миланович сделал несколько скандальных заявлений об Украине, вспомнив о коррупции, событиях Революции достоинства и стремлении Украины вступить в НАТО и ЕС.

"Украине не место в НАТО. Когда Украина сменила власть, тогда это движение, которое не было демократическим, было переворотом, во время которого были убиты 50 человек. История была такова – Украина идет на Запад, ничего не спрашивая у России, в ЕС ее ждут молочные реки – кисельные берега. Украина до сих пор остается одной из самых коррумпированных стран, ЕС ничего Украине не дал", – сказал он.

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