Кроме того Миланович обвинил премьер-министра Хорватии в том, что тот действует как "украинский агент", а он сам не является "врагом Украины или другом России".

Президент Хорватии Зоран Миланович снова отметился дерзким заявлением по Украине и посоветовал вести переговоры с боевиками ОРДЛО.

Как пишет 24 канал со ссылкой на JutarnjiList, политик уверяет, что в Украине прославляют людей, которые якобы "во время Второй мировой войны убивали евреев и поляков". Президент Хорватии посоветовал Киеву продолжать переговоры с сепаратистами.

"С ними надо разговаривать, а не вступать в конфронтацию с ядерной державой. Кто бы их ни поощрял, это шарлатаны, а их в Евросоюзе много", – утверждает Миланович.

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Вместе с тем Миланович обвинил премьер-министра Хорватии Андрея Плинковича в том, что тот действует как "украинский агент". По его словам, он не является "врагом Украины или другом России". Добавил, что, мол, никогда не пил кофе с послом России.

"Пленкович действует как украинский агент, а я как президент Хорватии. Это огромная разница. И с русскими я не дружен", – заявил Миланович.

Скандальные заявления Милановича: что известно

25 января президент Хорватии заявил, что страна отзовет своих военных из НАТО в случае вторжения России в Украину. Он убеждал, якобы для Украины "нет места в НАТО". Миланович цинично назвал Революцию достоинства "переворотом", а также сказал, что Украина до сих пор остается одной из самых коррумпированных стран.

После этих заявлений Зоран Миланович попал в базу "Миротворца".

Премьер Пленкович извинился перед Украиной за слова президента. Глава правительства пояснил, что в Украине нет хорватских солдат.

В МИД Украины требуют извинений от президента Хорватии.