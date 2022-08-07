С нынешним руководством России они невозможны, убежден Игорь Козий.

Переговоры с Россией будут иметь перспективу лишь при условии ухода в небытие диктатора Путина и его режима.

Такое мнение высказал "Обозревателю" военный эксперт Игорь Козий.

"Если Путин и его окружение остаются у власти, никакого договора с ними нельзя заключать, потому что все подписываемые этой властью договоры нарушаются. Боюсь, что даже после прихода следующей власти будет то же самое, потому что это философия существования этого государства. Об этом говорили еще в XVIII веке", - убежден эксперт.

По его словам, с нынешним режимом в РФ нельзя ни при каких обстоятельствах садиться за стол переговоров.

"А Путин хочет не с нами садиться за стол переговоров. Он хочет садиться с Соединенными Штатами, другими игроками, но не с Украиной. Россию на переговорах с Украиной будут представлять губернаторы, третьи, четвертые заместители министров", - пояснил Козий, добавив, что Путина вообще не интересует вопрос переговоров.

"На сегодняшний день его интересует только одно - время. Время, играющее ему на пользу. Играет ли оно нам на пользу? Я не хочу пока отвечать на этот вопрос. Ответить на него может глава правительства и президент Украины как глава СНБО", - резюмировал он.

Отметим, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры с РФ - это не диалог, а ультиматум со стороны России.