В ведомстве отметили, что слова Лукашенко о вводе войск на территорию Украины не имеют никакого веса. Такие заявления присущи ему как диктатору.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко старается максимально размыть свою позицию. С одной стороны, он поклоняется президенту РФ Владимиру Путину или хочет, чтобы он так думал. А с другой - Западу показывает, что как будто хочет "спетлять от Путина".

Поэтому его заявления о том, что он нападет на Украину или не нападет, о стремлении мира - равны нулю.

Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив в Telegram.

"Да и вообще не он это решает. Лукашенко представляет аннексированную страну, потому что россияне осуществили экономическую аннексию Беларуси. Поэтому ценности в словах несамостоятельного Лукашенко искать не стоит", - подчеркнул советник.

По его словам, у Лукашенко работает инстинкт самосохранения.

"Я всегда удивляюсь чрезмерному вниманию относительно его заявлений, потому что ни одно заявление не имело влияния. Я называю Лукашенко флудом, который просто загрязняет информационное пространство. Он - диктатор и может позволить себе нести все, что заблагорассудится. От этого он ничего не потеряет", - убежден Андрусив.

Как ранее сообщал УНИАН, Александр Лукашенко заявил, что российский диктатор Владимир Путин напал бы на Беларусь, реализовав "украинский сценарий". В частности, он назвал войну в Украине "не реализованным в Беларуси сценарием", намекая, что Путин напал бы на его страну, если бы он не стал президентом и не поддержал агрессивную политику российского диктатора.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси на границе с Украиной собрали 7 батальонов и проверяют их боевую готовность.

Вас также могут заинтересовать новости: