Белорусская армия получала приказ о нападении на Украину, но высшее военное командование его затормозило.
Об этом во время разговора с Марком Фейгиным рассказала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.
По ее данным, военное командование получало приказ о наступлении на Украину. Однако офицеры четко понимали, что войско деморализовано и не желает присоединяться к русским в этой кровавой войне.
"Такой приказ отдал (о нападении Беларуси на Украину - УНИАН) режим (диктатора Александра Лукашенко - УНИАН). Но высшие офицерские чины понимали, что солдаты белорусские деморализованы, у них нет никакого желания наступать и присоединяться к российским войскам.
Напомним, ранее Беларусь анонсировала проведение "мобилизационных учений" вблизи украинской границы. Планируется, что учения пройдут с 22 июня по 1 июля в Гомельской области (около 100 км от Украины, от Гомеля до границы – 47 км).
Еще раньше Лукашенко, испугавшись военного давления со стороны Польши, Литвы и Латвии, анонсировал создание нового оперативного командования.
Накануне в Беларуси заметили эшелон из 50 единиц техники, который направляется к границе с Волынской областью. На многих из машин можно заметить опознавательный знак – красный квадрат.
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