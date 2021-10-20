"За майбутнє" предлагает существенно увеличить субвенции местным бюджетам на развитие.

Депутаты из группы "Партия "За майбутнє" предлагают увеличить в проекте госбюджета на следующий год в субвенции местным бюджетам. Об этом говорится в соответствующих предложениях к правительственному проекту государственного бюджета Украины. Одновременно парламентарии "За майбутнє" категорически отказались поддерживать предложенные правительством изменения в Бюджетный кодекс, которые, в частности предусматривают ликвидацию местных бюджетов развития.

По словам сопредседателя группы, народного депутата Тараса Батенко, перенос источников доходов бюджета развития в общий фонд местных бюджетов, предложенный в изменениях Бюджетного кодекса, фактически, приведет к ликвидации целевых доходов этих бюджетов. В условиях усиления финансовой нагрузки на местные бюджеты, общины будут направляться средства развития на "проедание".

"Их просто съест заработная плата – в первую очередь из-за недофинансирования государством делегированных органам местного самоуправления полномочий, в частности, в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты", - отмечает Батенко.

Неприемлемы также другие изменения, предложенные правительством. В частности, предложение забирать в госбюджет неиспользованные средства образовательной субвенции, разрешение Минфина и местным госадминистрациям останавливать выполнение местных бюджетов якобы из-за их непрофессиональной подготовки, считает депутат.

"Мы считаем, что все мажоритарщики, и те депутаты, которые болеют за мажоритарные округа и за децентрализацию, должны провалить законопроект, если он будет сегодня поставлен. Или снять и существенно доработать. Мы за смерть децентрализации в Украине голосовать не будем!"- отметил Батенко, выступая в парламенте в среду, 20 октября.

Вместо этого "За майбутнє" предлагает усилить поддержку государством развития общин. Так, в предложениях группы в госбюджет речь идет о восстановлении субвенций на социально-экономическое развитие отдельных территорий, а также на реализацию инфраструктурных проектов и развитие объектов социально-культурной сферы. Расходы предлагается утвердить в объемах, выделенных на указанные цели в 2021 году — 6 млрд и 6,1 млрд грн соответственно.

Также "За майбутнє" предлагает увеличить на 10 млрд грн субвенции местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, и коммунальной собственности в населенных пунктах. Причем эти средства должны распределяться между общинами в соответствии с протяженностью улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах.

Также депутаты группы "Партия "За майбутнє" предлагают ввести госсубвенции местным бюджетам на осуществление природоохранных мероприятий на объектах коммунальной собственности и выделить на это 450 млн грн, направить 1,85 млрд грн. на субвенции местным бюджетам на реконструкцию и капитальный ремонт детсадов, школ, профтехучилищ и тому подобное.

Как сообщалось, в среду, 20 октября Верховная Рада отказалась рассматривать предложенный правительством Проект Закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (№6062) За снятие проекта с рассмотрения проголосовало 290 народных депутатов.

Автор: Григорий Бондарь