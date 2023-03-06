Это произойдет, когда будут соблюдены все условия.

Сейчас ведется подготовка к визиту в Киев премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом заявив министр иностранных дел страны Петер Сийярто в интервью хорватскому каналу N1. Есть определенные условия для подобной встречи.

Сийярто также подтвердил, что Орбан получил приглашение с Банковой. По словам министра, сейчас технические детали, касающиеся подготовки визита, "нуждаются в уточнении".

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"Как только они (у Орбана - УНИАН) увидят, что все условия соблюдены, визит может состояться", – отметил глава венгерского МИД.

Война в Украине - позиция Орбана

Правительство Венгрии во главе с Орбаном постоянно делает скандальные и пророссийские заявления по поводу Украины.

Так, его страна препятствует введению европейских санкций против России. Кроме того Венгрия отказалась помогать Украине оружием и запретила провоз по своей территории оружия для ВСУ.

10 февраля стало известно, что во время саммита лидеров ЕС в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский пригласил Орбана в Киев.

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