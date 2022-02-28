Будапешт запретил через свою территорию поставлять Украине оружие

Венгрия не будет поддерживать вооруженные силы Украины. Страна не разрешит отправлять оружие и военных для помощи украинским военным.

Об это пишет Reuters.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не разрешит везти через свою территорию военную помощь Украине от других стран.

"Причина принятия этого решения заключается в том, что такие поставки могут стать объектами вражеских военных действий, и... мы должны обеспечить безопасность Венгрии... чтобы мы не втягивались в эту войну", - говорится в сообщении.