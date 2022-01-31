В ближайшие недели ожидается больше визитов высокопоставленных должностных лиц разных стран в Украину.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе посетит Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга.

"На этой неделе мы будем принимать в Украине президента Турции", - сказал глава МИД.

Он напомнил, что в ближайшие недели в Украине ожидается больше визитов высокопоставленных должностных лиц разных стран. В частности, сегодня в Украину уже прибыл глава МИД Греции, вскоре приедут главы МИД Нидерландов и Великобритании. На следующей неделе в Украину прибудут главы МИД нескольких центральноевропейских стран.

"Никто не знает, что в голове у Владимира Путина, но я точно знаю, что с таким интенсивным присутствием в Украине иностранных топ-чиновников риски военной эскалации снижаются", - сказал Кулеба.

Читайте такжеЭрдоган высказался за дипломатию, однако готов помочь Украине в рамках НАТОКак сообщал УНИАН, на этой неделе Украину посетят с визитами премьер-министры Великобритании, Нидерландов и Польши. На следующей неделе в Украину должны приехать главы МИД Германии и Франции. Дмитрий Кулеба анонсировал две недели интенсивной дипломатии.

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