При этом Эрдоган заявил, что хочет урегулировать напряженность до того, как она перерастет в новый кризис.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что напряженность в отношениях между Украиной и Россией не показывает никаких признаков снижения.

В связи с этим турецкий лидер подтвердил, что готов принять президентов этих двух стран, чтобы "проложить путь к восстановлению мира", сообщает Анадолу.

"Турция хочет, чтобы напряженность между Россией и Украиной была урегулирована до того, как она перерастет в новый кризис", — сказал Эрдоган в телеинтервью.

"Я надеюсь, что Россия не прибегнет к вооруженному нападению и оккупации Украины", - сказал он.

Читайте такжеЭрдоган пригласил Зеленского и Путина на встречу в АнкаруПо его словам, такой шаг не может быть "рациональным" для России и региона, подчеркнув стремление Турции к региональному миру и стабильности.

Эрдоган также объявил, что пригласил президента России Владимира Путина в Турцию, но дата еще не назначена.

Он подтвердил "четкую" приверженность Турции территориальной целостности Украины. "Мы заняли четкую позицию против шагов России в отношении территориальной целостности Украины, особенно аннексии Крыма", - сказал Эрдоган, добавив, что Турция выполнит требования членства в НАТО в случае ухудшения ситуации, передает ntv.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара, при согласии сторон, готова внести вклад в снижение напряженности между РФ и Украиной, что может проявиться в виде посредничества либо в любом ином формате.

Также в декабре министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал, что Эрдоган в начале 2022 года приедет с визитом в Украину.

20 января Эрдоган уточнил время своего визита и подчеркнул, что его страна хочет добиться мира в Украине. Он сообщил, что его визит в Украину, анонсированный ранее, состоится в начале февраля.