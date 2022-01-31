Борис Джонсон посетит Украину и встретится с Зеленским: названа дата

Премьер-министр также проведет переговоры с Путиным, во время которых призовет его к деэскалации вокруг Украины.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон завтра, 1 февраля, посетит Украину.

Об этом сообщают Daily Mail, а также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как пояснил глава МИД, благодаря сетевой дипломатии интенсивные дипломатические контакты партнеров с российской стороной проходят в тесной координации с Украиной, а Россия отовсюду слышит единую согласованную с нашим государством позицию.

"Следующие две недели ярко это продемонстрируют. Только на этой неделе у нас будут одновременно находиться в Киеве три премьер-министра трех разных стран", - заявил Кулеба.

Министр уточнил, что речь идет о главах правительств Великобритании, Нидерландов и Польши, но не назвал даты визитов премьер-министров.

В то же время Daily Mail со ссылкой на представителя Джонсона пишет, что он посетит Украину уже завтра, 1 февраля. Британский премьер запланировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным The Guardian, в течение недели британский премьер также проведет кризисные переговоры с Владимиром Путиным из-за опасений российского вторжения.

Источники газеты в правительстве сообщили, что британский премьер полон решимости "ускорить дипломатические усилия", что "избежать кровопролития".