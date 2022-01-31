Борис Джонсон посетит Украину и встретится с Зеленским: названа дата

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон завтра, 1 февраля, посетит Украину.
Об этом сообщают Daily Mail, а также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Как пояснил глава МИД, благодаря сетевой дипломатии интенсивные дипломатические контакты партнеров с российской стороной проходят в тесной координации с Украиной, а Россия отовсюду слышит единую согласованную с нашим государством позицию.
"Следующие две недели ярко это продемонстрируют. Только на этой неделе у нас будут одновременно находиться в Киеве три премьер-министра трех разных стран", - заявил Кулеба.
Министр уточнил, что речь идет о главах правительств Великобритании, Нидерландов и Польши, но не назвал даты визитов премьер-министров.
В то же время Daily Mail со ссылкой на представителя Джонсона пишет, что он посетит Украину уже завтра, 1 февраля. Британский премьер запланировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По данным The Guardian, в течение недели британский премьер также проведет кризисные переговоры с Владимиром Путиным из-за опасений российского вторжения.
Источники газеты в правительстве сообщили, что британский премьер полон решимости "ускорить дипломатические усилия", что "избежать кровопролития".
Читайте такжеЧтобы поддержать: глава МИД Великобритании едет в УкраинуНапомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об увеличении военного вклада в Североатлантический альянс. Решение принято на фоне угрозы полномасштабного нападения Российской Федерации на Украину. По словам политика, число контингента в Эстонии увеличат в два раза - с 900 до 1800 военных.
Ранее в Британии заявили, что будут поставлять Украине противотанковое вооружение, чтобы помочь защититься от потенциального вторжения во время противостояния с Россией, которая сосредоточила войска у украинской границы.
18 января в Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании Вооруженным Силам Украины.