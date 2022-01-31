На этой неделе Украину посетят с визитами премьер-министры Великобритании, Нидерландов и Польши.

Украинская дипломатия работает над поддержанием высокой интенсивности дипломатических переговоров и присутствия иностранных топ-чиновников в Украине как фактора снижения угроз безопасности, только на этой неделе в Киеве одновременно будут находиться с визитами премьер-министры трех государств.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщила пресс-служба МИД.

"Мы действительно сохраняем бдительность и учитываем каждый сценарий. Но дипломатия продолжает работать, а ситуация остается в русле дипломатических переговоров. Это главный результат интенсивной дипломатии в интересах безопасности Украины и украинских граждан", - заявил министр.

Кулеба отметил активные дипломатические переговоры президента Владимира Зеленского, в том числе телефонные разговоры с лидерами США Джозефом Байденом и Франции Эммануэлем Макроном, главный результат которых - сохранение ситуации в русле дипломатических переговоров.

"Мы с самого начала строили эту дипломатию таким образом, чтобы центр был в Киеве. Мы называем это сетевой дипломатией. Мы знаем, что они говорят России, и что россияне говорят в ответ", - подчеркнул Кулеба.

Он пояснил, что благодаря сетевой дипломатии интенсивные дипломатические контакты партнеров с российской стороной проходят в тесной координации с Украиной, а Россия отовсюду слышит единую согласованную с нашим государством позицию.

"Следующие две недели ярко это продемонстрируют. Только на этой неделе у нас будут одновременно находиться в Киеве три премьер-министра трех разных стран", - сказал Кулеба.

Министр уточнил, что речь идет о главах правительств Великобритании, Нидерландов и Польши.

"Через неделю состоится визит в Украину моих коллег из Германии и Франции. Они, в частности, посетят Донбасс. Я призвал всех партнеров именно к этому, чтобы увидеть своими глазами, что такое война, что такое человеческие проблемы, с которыми люди там сталкиваются", - подчеркнул глава МИД Украины.

Кулеба также анонсировал ряд телефонных разговоров и онлайн-встреч: "У нас будут две необычайно насыщенные дипломатические недели".

Министр подтвердил "разморозку" Нормандского процесса и отметил лидерство Франции в этом процессе.

Он напомнил, что поручил всем посольствам Украины сосредоточиться на вопросе усиления обороноспособности Украины и привлекать все, что усиливает Вооруженные силы Украины. Кулеба подчеркнул, что поставка оборонительного оружия необходима прежде всего для усиления переговорных позиций Украины.

Кулеба также добавил, что Украина уже начала еще одно направление работы - привлечение поддержки партнеров для сохранения финансовой и экономической стабильности Украины.

"ЕС уже решил предоставить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, Канада, США, Дания также готовы помогать", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе посетит с визитом Украину, после чего отправится в Кремль для переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее Джонсон заявил, что Путин должен понимать, что в случае нового нападения на Украину Москву ожидают жесткие санкции.