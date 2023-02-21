Сегодня президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден будет встречаться с президентом Польши Анджеем Дудой, а после переговоров они должны выступить с заявлениями. Однако важный сигнал всему миру, президент США сделал накануне, неожиданно посетив Киев: "победы Кремля" не будет нигде - ни в реальности, ни в информационном пространстве. И этот сигнал имеет несколько векторов.

Во-первых, дан ответ на постоянные вопросы о долгосрочной поддержке.

Приезд в Украину серьезно повлияет на психологию самого Байдена

Откровенно говоря, меня всегда раздражала формулировка представителей США, мол, "мы будем с Украиной до конца". Они никогда не уточняли, что имеется в виду. И вот теперь позиция понятна. "Конец" - это окончательная победа Украины, включая освобождение Крыма и Севастополя, востока и юга страны. То есть возвращение к границам 1991 года. Плюс послевоенная поддержка. Любые дискуссии в Америке прекратились. Визит показал усиление позиции президента.

Во-вторых, приезд в Украину серьезно повлияет на психологию самого Байдена. Когда он выходил из Михайловского собора, звучал сигнал воздушной тревоги. И он получил этот опыт – слышать сирены, ощутил атмосферу, в которой Украина прожила прошлый год. Вот с чем украинцы имеют дело ежедневно.

В Белом доме не зря говорили, что такой визит - это слишком опасно. Но президент США все-таки приехал в Киев, выступить на месте силы side-by-side с президентом страны, которая воюет. Байден доказал всему миру и себе, что он сильный и даже военный лидер.

Главное, чего следует сейчас опасаться, — это замороженный конфликт

Что дальше? Мы не в компьютерной игре, где купил танк и сразу из него стреляешь. Даже если ускорить логистику до максимума, все равно нужно время, чтобы помощь Украине дошла до места назначения. Затем - этап обучения военнослужащих. Поэтому интеграция зарубежного вооружения в украинскую армию продлится не один день.

Это будет сложный период. Возможно, в новостях мы услышим даже об успехах России, которая займет несколько небольших населенных пунктов. Но я уверен, что через 2-3 месяца следует ожидать крупного контрнаступления украинской армии.

Главное, чего следует сейчас опасаться, — это замороженный конфликт. Такой вариант развития событий негативно повлияет на настроения Запада. Нельзя, чтобы партнеры усомнились в стратегической победе Украины, пока западная помощь интегрируется в ВСУ. Парадокс в том, что именно Западу, а не украинцам, будет психологически сложнее пережить период перед контрнаступлением. Сложнее дождаться серьезных побед Украины, новостей о том, как "Абрамсы" разносят к черту устаревшие российские танки.

Для Украины критически важно до начала выборов в США победить или находиться в максимально выгодном положении

Американский истеблишмент неоднороден. Есть министры, и это, скажем, профильные для ситуации в Украине лица, которые всегда ясно понимали происходящее, и очень агрессивно реагировали на любые предложения по переговорам с Россией. Есть те, кто мягче, осторожнее, кто думал, что можно найти мир без победы Украины. Но визит Байдена в Киев является символом окончания этих дебатов. Наконец выиграли те, кто понимает, что перемирие с Путиным заключать нельзя.

Впрочем, для Украины критически важно до начала выборов в США победить или находиться в максимально выгодном положении. Конечно, в Америке всегда есть баланс политических сил. Кто бы ни пришел к власти, Запад продолжит поддержку украинцев. Но победа, например, Трампа однозначно станет проблемой и для Украины, и для демократии в целом.

Уриэль Эпштейн, исполнительный директор НКО Renew Democracy Initiative