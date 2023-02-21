Встреча с Анджеем Дудой запланирована на 13:00.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прибыл в Польшу.

Как сообщает tvp.info, поезд с американским президентом ночью прибыл в Перемышль. Кортеж президента выдвинулся в аэропорт Ясенка под Жешувом, после чего он отправился в Варшаву на борту Air Force 1.

Как известно, встреча американского лидера с президентом Польши Анджеем Дудой должна пройти сегодня в 13:00. После переговоров они должны выступить с заявлениями. Уже в 17:30 Джо Байден планирует выступить с речью в садах королевского дворца, у террасы Аркады Кубицкого.

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В среду, 22 февраля, он примет участие во внеочередном саммите Бухарестской девятки (Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Чехия) и встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Поездка Байдена в Польшу

Президент США пробудет в Польше до 22 февраля. Изначально в Белом доме сообщали, что он не собирается посещать другие страны, однако 20 февраля он неожиданно прибыл в Киев.

В столице Украины Байден встретился с президентом Владимиром Зеленским и анонсировал передачу Украине вооружения.

Это был первый визит президента Соединеных Штатов в Украину за почти 15 лет. Байден пробыл в Киеве около шести часов, после чего отправился в Польшу.

Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал, что хочет обсудить с президентом США в Варшаве безопасность Литвы и "особенно безопасность восточного фланга".

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