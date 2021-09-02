Это решение может быть обжаловано в Киевский апелляционный суд в течение пяти суток.

Печерский районный суд Киева еще на 60 суток продлил народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласила судья Светлана Волкова.

Таким образом она удовлетворила соответствующее ходатайство прокуроров.

Согласно решению суда, Медведчук будет находиться под домашним арестом до 31 октября включительно.

Читайте такжеЖена Казака сменила фамилию, имя и отчество, чтобы избежать санкций - журналистКроме того, ему продлили действие ряда процессуальных обязательств, в частности, по избежанию общения с подозреваемыми и свидетелями по делу. Также депутат продолжит носить электронный браслет.

Решение может быть обжаловано в Киевский апелляционный суд в течение 5 суток.

Суд над Медведчуком

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено о подозрении по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (про секретное подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Луч".

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса – государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

Казак находится за пределами Украины.

Позже суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

7 июля суд до 11 ноября продлил сроки досудебного расследования по делу против депутатов от "ОПЗЖ".

9 июля суд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.

Автор: Дмитрий Хилюк