К депутату пришли представители ГБР и Офиса генпрокурора.

Одиозный нардеп Гео Лерос, которого могут отстранить от пяти пленарных заседаний парламента, утверждает, что ему пытаются вручить подозрение.

Об этом он написал у себя в Facebook, опубликовав фото с машины, в которой ждет адвоката.

"Прямо сейчас мне во дворе дома, где я проживаю, вручают подозрение. Есть ГБР и ГПУ. Жду адвоката. Пока что мне неизвестно за что именно. Дел на меня сфабриковали много, это никому не секрет", - написал депутат.

В комментарии сайту "Страна" Лерос не исключил, что его могут задержать.

"Тут сразу две конторы ко мне пришли. Первая это ГБР, вызывают повесткой на допрос. А параллельно пришла Генпрокуратура - вручают подозрение. Скорее всего из-за инцидента в Раде. Они караулили под домом. И как только я вышел, окружили со всех сторон", - сказал он.

Конфликт Лероса с Зеленским

Как сообщал УНИАН, 4 ноября в парламенте Лерос показал президенту Украины Владимиру Зеленскому неприличный жест.

Выступая с трибуны, Лерос назвал Зеленского "предателем". Зеленский не реагировал на это, а председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, чтобы Леросу отключили микрофон, поскольку он говорил не по теме.

Микрофон отключили, и Лерос не мог продолжать выступление, тогда он повернулся к президенту и показал ему поднятый средний палец.

Фракция "Слуга народа" требует от Регламентного комитета ВР наказать Лероса.

Дело против Лероса

В сентябре стало известно о открытии уголовного производства против Лероса. В ГБР тогда рассказали, что подозревают его в подготовке свидетеля к даче заведомо ложных показаний следователям.

Правоохранители уже не впервые интересуются Леросом. В прошлом году нардепа вызывали на допрос в качестве свидетеля по делу об умышленном уклонении от уплаты налогов.

Автор: Виолетта Орлова