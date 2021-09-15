Политика подозревают в подготовке свидетеля к даче заведомо ложных показаний следователям.

Государственное бюро расследований проводит расследование возможного совершения преступления нардепом Гео Леросом

Об этом журналистам рассказал начальник отдела Главного следственного управления ГБР Максим Зинорук, сообщает ГБР в своем Telegram-канале.

Зинорук сообщил, что 14 сентября 2021 года Генеральный прокурор открыл уголовное производство относительно возможного совершения преступления народным депутатом Украины.

"Сегодня Офис генерального прокурора поручил следователям Главного следственного управления ГБР осуществлять досудебное расследование по факту возможного совершения народным депутатом Украины подготовки к заведомо ложным показаниям свидетеля (потерпевшего) для предоставления следственным органам", - говорится в сообщении. - Основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований стала публикация на одном из Telegram-каналов. В сообщении содержалось видео, где лицо, похожее на народного депутата Украины Гео Лероса, подыскивает соучастников для имитации нападения на себя. За это он возжелал у неустановленного собеседника деньги. Целью имитации могло быть создание в обществе иллюзии угроз в его адрес якобы за политическую деятельность, но главной целью могла быть дискредитация органов государственной власти".

Читайте такжеДепутат из "Слуги народа" заявил о поджоге авто (фото, видео)По словам представителя ГБР, предварительная квалификация уголовного преступления - подготовка к преступлению (ч. 1 ст. 14 УК Украины) и введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа (ч. 2 ст. 384 УК Украины), но в результате проведения следственных действий и в случае наличия других оснований квалификация может быть изменена.

Сейчас проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия. Планируется назначение соответствующих экспертиз с целью подтверждения или опровержения наличия монтажа на видео, идентификации изображенного лица, а также исследование содержания разговора. Запланированы допросы свидетелей, которым могут быть известны обстоятельства указанного уголовного производства.

Следствие установило ценных свидетелей, разглашение сведений о которых в настоящее время может повредить досудебному расследованию. Но информация, которой они владеют, имеет важное значение для установления всех обстоятельств уголовного преступления.

В ГБР также поступает информация о возможном совершении уголовных правонарушений публичными лицами, связанными с этим фактом и другими преступлениями.

Сам Лерос уже отреагировал на открытие уголовного производства.

"Я жду допроса больше, чем они. Уверен, свидетелем будет брат Ермака", - написал он в Facebook.

Стоит отметить, что следователи уже не впервые интересуются Леросом. В прошлом году нардепа вызывали на допрос в качестве свидетеля по делу об умышленном уклонении от уплаты налогов.

Авторы: Дмитрий Хилюк, Станислав Кожемякин