Окончательное решение - за сессионным залом.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента рекомендовал ВР лишить внефракционного народного депутата Гео Лероса права участвовать в 5 пленарных заседаниях за нецензурные жесты в парламенте.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил член комитета, народный депутат от "Слуги народа" Павел Фролов.

"Регламентный комитет единогласно рекомендовал Верховной Раде лишить Гео Лероса права принимать участие в 5 пленарных заседаниях за нецензурные жесты в парламенте. Такое предложение, согласно Регламенту, будет голосоваться в парламенте без обсуждения", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября в парламенте Лерос показал президенту Украины Владимиру Зеленскому неприличный жест.

Читайте такжеНе Леросом единым: кто еще из нардепов и политиков показывал неприличные жестыВыступая с трибуны, Лерос назвал Зеленского "предателем". Зеленский не реагировал на это, а председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, чтобы Леросу отключили микрофон, поскольку он говорил не по теме.

Микрофон отключили, и Лерос не мог продолжать выступление, тогда он повернулся к президенту и показал ему поднятый средний палец.

Фракция "Слуга народа" требует от Регламентного комитета ВР наказать Лероса.

Автор: Таня Поляковская