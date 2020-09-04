Гео Лероса вызывают в качестве свидетеля по делу об умышленном уклонении от уплаты налогов.

Государственное бюро расследований вызывает народного депутата Украины Гео Лероса на допрос в качестве свидетеля по делу об умышленном уклонении от уплаты налогов.

Об этом в Facеbook сообщает юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы Лероса.

«Вызывают на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля, относительно обстоятельств уголовного производства по ч.1 ст.212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное производство открыто 25 августа на основании постановления Печерского районного суда Киева по жалобе представителя общественной организации «Совет ветеранов АТО», в которой предположили, что депутат уклонился от уплаты налогов.

Допрос назначен на 10:00 8 сентября.

Гео Лерос - кто это

Гео Лерос попал в Совет в составе партии «Слуга народа», был внештатным советником Владимира Зеленского. За деятельностью - режиссер, арт-куратор.

Гео Лероса исключили из партии "Слуга народа": что случилось

1 сентября на заседании парламента Лерос в очередной раз раскритиковал деятельность руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Он отметил, что сегодня Украина "движется в пропасть", нет никакой стратегии развития государства.

"Именно Ермак по телефону раздает указания, на кого открывать дела, на кого закрывать, кого назначать на государственные должности и кого увольнять", - сказал депутат.

Лерос также раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за кадровую политику, за невыполнение предвыборных обещаний и отметил, что "именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю Украину".

Что предшествовало речи Лероса в Раде

31 августа, выступая на съезде партии "Слуга народа", Зеленский отметил, что монобольшинство в парламенте существует, и много сделано для развития Украины. Зеленский заявил, что в деятельности провластной фракции были ошибки.

"Но они признаются и действительно исправляются ... Так некоторые люди, к сожалению, забыли, как они сюда попали и для чего. Это тоже есть. Они микробы, они бактерии в здоровом организме. Но, к счастью, их очень мало, и они слабы . Я уверен, что мы не заметим их на пути к успеху, а также их никогда не вспомнит история, даже не вспомнит их имена ", - сказал президент.

Быстрая реакция "Слуги народа": исключение Лероса из фракции

1 сентября народный депутат от "СН" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что во фракции "Слуга народа" собирают подписи за исключение из рядов фракции депутата Гео Лероса.

Вечером 1 сентября в "Слуге народа" сообщили о решении исключения Лероса из фракции по результатам сбора подписей.

2 сентября Разумков сообщил об исключении Лероса из состава фракции "Слуга народа".

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Авторы: Екатерина Лиманская, Антонина Доломанжи