Кулеба сказал, что некоторые союзники сначала не решались отправлять оружие, ссылаясь на риск вызвать недовольство Путина, но сейчас Украина этого аргумента уже не слышит.

Успех контрнаступления свидетельствует, что Украина может победить Россию, но для этого ВСУ нужно больше оружия.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок, передает Reuters

Кулеба сказал, что некоторые союзники сначала не решались отправлять оружие, ссылаясь на риск вызвать недовольство президента России Владимира Путина, однако "сейчас, слава Богу, мы больше не слышим этот аргумент... мы продемонстрировали, что способны победить российскую армию. Мы делаем это с помощью этого оружия".

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По словам Кулебы, чем больше оружия получит Украина, тем скорее победит, и тем быстрее закончится эта война.

В свою очередь, как пишет Reuters, Бербок пообещала дальнейшую военную помощь и не исключила поставки боевых танков западного образца.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о существовании перспективы новых поставок тяжелого вооружения из Германии.

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