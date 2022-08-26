Германия будет действовать так, чтобы эта война не переросла из украинско-российской в "совсем другую войну", сказал он.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Украине вооружение, из которого ВСУ смогут наносить удары по территории Российской Федерации.

Об этом он сказал во время "Диалога с гражданами" в Магдебурге, цитирует Укринформ.

Глава немецкого правительства отметил, что цель ФРГ – не дать Путину выиграть войну, "чтобы был сохранен суверенитет и территориальная целостность Украины".

Далее Шольц вспомнил слова американского президента Джо Байдена.

"Президент США сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю это принципом, которого мы все согласно соблюдаем. И поэтому мы смотрим, что делают другие", - ответил Шольц.

Он добавил, что Германия будет действовать так, чтобы эта война не переросла из украинско-российской в "совсем другую войну".

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Донбасса. Вечером, 25 августа, Генштаб ВСУ сообщал об отражении атак оккупантов на Харьковском, Славянском, Краматорском, Бахмутском и Южнобугском направлениях.

Институт изучения войны констатирует, что продвижение врага достигло кульминации: Россия не может развить тактические успехи в более широкие оперативные.

Запад склоняется, что российско-украинская война продлится минимум год, но уже "фактически зашла в тупик". В Лондоне считают, что речь идет о войне "на истощение".

Вместе с тем ВСУ все еще не могут пойти в контрнаступление из-за дефицита надлежащего вооружения, пояснил военный эксперт Олег Жданов. "Ситуация патовая – тот, кто первым сформирует резервы и перебросит их на передний край, тот и получит преимущество на поле боя", – отметил он.

25 августа также стало известно о подписании Путиным указа об увеличении численности состава ВС РФ, хотя, убежден генерал Романенко, для восстановления утраченных ресурсов врагу понадобится много времени.

ВСУ ликвидировали уже 45 850 оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ и тысячи единиц техники врага.

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