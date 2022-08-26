Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Украине вооружение, из которого ВСУ смогут наносить удары по территории Российской Федерации.
Об этом он сказал во время "Диалога с гражданами" в Магдебурге, цитирует Укринформ.
Глава немецкого правительства отметил, что цель ФРГ – не дать Путину выиграть войну, "чтобы был сохранен суверенитет и территориальная целостность Украины".
Далее Шольц вспомнил слова американского президента Джо Байдена.
"Президент США сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю это принципом, которого мы все согласно соблюдаем. И поэтому мы смотрим, что делают другие", - ответил Шольц.
Он добавил, что Германия будет действовать так, чтобы эта война не переросла из украинско-российской в "совсем другую войну".
Война в Украине: актуальные данные
Россияне сосредоточились на захвате Донбасса. Вечером, 25 августа, Генштаб ВСУ сообщал об отражении атак оккупантов на Харьковском, Славянском, Краматорском, Бахмутском и Южнобугском направлениях.
Институт изучения войны констатирует, что продвижение врага достигло кульминации: Россия не может развить тактические успехи в более широкие оперативные.
Запад склоняется, что российско-украинская война продлится минимум год, но уже "фактически зашла в тупик". В Лондоне считают, что речь идет о войне "на истощение".
Вместе с тем ВСУ все еще не могут пойти в контрнаступление из-за дефицита надлежащего вооружения, пояснил военный эксперт Олег Жданов. "Ситуация патовая – тот, кто первым сформирует резервы и перебросит их на передний край, тот и получит преимущество на поле боя", – отметил он.
25 августа также стало известно о подписании Путиным указа об увеличении численности состава ВС РФ, хотя, убежден генерал Романенко, для восстановления утраченных ресурсов врагу понадобится много времени.
ВСУ ликвидировали уже 45 850 оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ и тысячи единиц техники врага.