Денис Шмыгаль в Германии обсудил вопрос поставок вооружения / фото УНИАН, Вячеслав Ратинский

Существует перспектива новых поставок тяжелого вооружение из Германии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время общенационального телемарафона сообщил премьер министр Украины Денис Шмыгаль.

Он рассказал, что 4 сентября представители правительства Украины обсудили с канцлером и президентом Германии ряд вопросов. Говорили о вооружении, финансовой поддержке и вопросах санкций против РФ.

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"Обсудили в частности перспективы поставки тяжелого вооружения, в том числе бронированного вооружения. Перспектива есть, работаем над этим", - отметил он.

По его словам, также были обсуждены вопросы новых санкций в восьмом пакете, в частности запрет виз для россиян, ограничение цен на газ, возможность полного газового и нефтяного эмбарго.

"Мы имеем амбицию выполнить до конца этого года все необходимые условия для того, чтобы зайти в так называемую процедуру переговоров, которая является последним шагом перед вступлением в Европейский Союз", - рассказал он.

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Как сообщал УНИАН, 4 сентября Денис Шмыгаль обсудил с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем вопрос дополнительных поставок вооружения для Украины.

"У нас есть общее видение о необходимости наращивать поставки артиллерийских систем и систем противовоздушной обороны. Прежде всего - увеличивать те виды тяжелого вооружения, которые уже были поставлены или будут поставлены в ближайшее время: РСЗО MARS-2, САУ Panzerhaubitze 2000, ПВО IRIS-T и зенитные установки Gepard. В то же время говорили и о возможных поставках новой номенклатуры, в частности немецких танков", - отметил премьер-министр.

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