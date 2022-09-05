Соответствующий вопрос был обсужден во время встречи с участием канцлера и президента Германии с представителями правительства Украины.

Существует перспектива новых поставок тяжелого вооружение из Германии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время общенационального телемарафона сообщил премьер министр Украины Денис Шмыгаль.

Он рассказал, что 4 сентября представители правительства Украины обсудили с канцлером и президентом Германии ряд вопросов. Говорили о вооружении, финансовой поддержке и вопросах санкций против РФ.

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"Обсудили в частности перспективы поставки тяжелого вооружения, в том числе бронированного вооружения. Перспектива есть, работаем над этим", - отметил он.

По его словам, также были обсуждены вопросы новых санкций в восьмом пакете, в частности запрет виз для россиян, ограничение цен на газ, возможность полного газового и нефтяного эмбарго.

"Мы имеем амбицию выполнить до конца этого года все необходимые условия для того, чтобы зайти в так называемую процедуру переговоров, которая является последним шагом перед вступлением в Европейский Союз", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября Денис Шмыгаль обсудил с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем вопрос дополнительных поставок вооружения для Украины.

"У нас есть общее видение о необходимости наращивать поставки артиллерийских систем и систем противовоздушной обороны. Прежде всего - увеличивать те виды тяжелого вооружения, которые уже были поставлены или будут поставлены в ближайшее время: РСЗО MARS-2, САУ Panzerhaubitze 2000, ПВО IRIS-T и зенитные установки Gepard. В то же время говорили и о возможных поставках новой номенклатуры, в частности немецких танков", - отметил премьер-министр.

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