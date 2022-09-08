Советник руководителя ОП прокомментировал сообщения оккупантов о том, что якобы нет ни одного контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что россияне нуждаются в тотальной дешизофренизации.

Об этом Подоляк сообщил в микроблоге Twitter.

В частности, советник руководителя ОП обратил внимание на заявления российских оккупантов: "Никакой паники нет. Никакого контрнаступления нет. Никаких потерь нет. Все идет по плану... Но как же не хочется отсюда уезжать, здесь, на оккупированных территориях, так уютно, по-домашнему".

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В связи с этим, Подоляк заявил: "Кажется, "русский мир" нуждается еще и в тотальной дешизофренизации...".

Как сообщал УНИАН, 7 сентября президент Украины Владимир Зеленский поздравил успехи украинских военных на Харьковщине и юге страны.

В то же время, глава государства подчеркнул, что пока еще не время называть те или иные населенные пункты, в которые возвращается украинский флаг.

Напомним, также в конце августа стало известно, что ВСУ на Херсонщине начали контрнаступательные действия, противник несет серьезные потери.

Американский институт изучения войны (ISW) опубликовал интерактивную карту, которая показывает изменения на фронте в Украине. Согласно карте, ВСУ продвигаются в районе Балаклеи Харьковской области.

Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сейчас боевые действия идут по всей линии фронта, определенные успехи у Вооруженных сил есть.

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