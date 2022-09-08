Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что россияне нуждаются в тотальной дешизофренизации.
Об этом Подоляк сообщил в микроблоге Twitter.
В частности, советник руководителя ОП обратил внимание на заявления российских оккупантов: "Никакой паники нет. Никакого контрнаступления нет. Никаких потерь нет. Все идет по плану... Но как же не хочется отсюда уезжать, здесь, на оккупированных территориях, так уютно, по-домашнему".
В связи с этим, Подоляк заявил: "Кажется, "русский мир" нуждается еще и в тотальной дешизофренизации...".
Как сообщал УНИАН, 7 сентября президент Украины Владимир Зеленский поздравил успехи украинских военных на Харьковщине и юге страны.
В то же время, глава государства подчеркнул, что пока еще не время называть те или иные населенные пункты, в которые возвращается украинский флаг.
Напомним, также в конце августа стало известно, что ВСУ на Херсонщине начали контрнаступательные действия, противник несет серьезные потери.
Американский институт изучения войны (ISW) опубликовал интерактивную карту, которая показывает изменения на фронте в Украине. Согласно карте, ВСУ продвигаются в районе Балаклеи Харьковской области.
Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сейчас боевые действия идут по всей линии фронта, определенные успехи у Вооруженных сил есть.