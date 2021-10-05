Кулеба добавил, что Украина уделяет приоритетное значение восстановлению, укреплению и перевооружению Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступает против принципа "не раздражать Россию" в Черном море.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во время выступления на Варшавском форуме по безопасности на тему: "От Балтийского до Черного моря: раскрывая стратегический потенциал региона" при участии глав МИД Турции, Финляндии и Польши.

В частности, глава украинской дипломатии решительно отверг принцип "не раздражать Россию", когда речь идет о политике НАТО в Черном море. По его словам, Россию раздражает сам факт существования Альянса. "Россия будет воспринимать любые действия как провокацию. Вопрос лишь, делаете вы что-то или нет. Если ничего не делать, Россия будет делать за вас", - подытожил министр.

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Кулеба заявил, что российская оккупация и милитаризация Крыма разрушила безопасную ситуацию и создала препятствия для торговли в Черном море, но тесное сотрудничество Украины и стран НАТО в Черноморском регионе способно восстановить безопасный баланс.

"Российская оккупация Крыма разрушила не только территориальную целостность Украины, но и всю ситуацию безопасности в Черном море, нанесла удар по международному правопорядку. Сейчас требуется большее присутствие НАТО в Черном море, а также более тесное взаимодействие между черноморскими странами. Совместными действиями и в тесном сотрудничестве мы способны восстановить баланс безопасности", - заявил министр.

Кулеба добавил, что Украина уделяет приоритетное значение восстановлению, укреплению и перевооружению Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

"Черное море всегда славилось морской торговлей. Сейчас она под угрозой из-за действий РФ. Восстановление баланса безопасности в Черном море необходимо также и для защиты торговли", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, 4-5 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершает рабочий визит в Польскую Республику.

Автор: Виталий Саенко