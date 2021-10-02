Саакашвили арестовали 1 октября в Грузии местные правоохранители.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о дальнейших действиях Украины в связи с задержанием в Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом он рассказал в комментарии Лига.нет.

Глава МИД напомнил, что Киев уже вызвал по поводу задержания Саакашвили грузинского посла.

"Естественно это наш гражданин, мы будем оказывать ему соответствующую поддержку. Сегодня утром представитель посольства Грузии прибудет в МИД на наш вызов, и с ним будет все это проговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду", – пояснил Кулеба.

Читайте такжеПосле признания в отношениях с экс-главой Грузии новую возлюбленную Саакашвили захейтили в сетиРанее спикер парламента Грузии заверил, что задержание Саакашвили не повлияет на грузинско-украинские отношения.

Задержание Саакашвили в Грузии: что известно

В пятницу, 1 октября, в Грузии задержали третьего президента страны Михеила Саакашвили. Его арестовали местные правоохранители. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что правоохранители знали о прибытии Саакашвили в Грузию. Также политик отметил, что Саакашвили поместили в пенитенциарное учреждение.

Адвокат Бека Басилая назвал задержание Саакашвили "политическим актом" и добавил, что не смог пообщаться с задержанным.

В Грузии Саакашвили объявлен в розыск - он не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили.

Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили после возвращения в страну будет задержан.

1 октября Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию и находится в Батуми. В свою очередь Министерство внутренних дел Грузии заявляло, что Саакашвили грузинский границу не пересекал.

Ранее Саакашвили заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов - рейсом Киев-Тбилиси. Он даже показывал фото своего билета на самолет. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим в стороне.

Автор: Яна Ставская