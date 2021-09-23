Во фракции говорят, что еще подумают, приглашать ли председателя ВР.

Заседание фракции "Слуга народа" - это не свадьба, чтобы на него приглашать.

Об этом заявил первый заместитель главы фракции "СН" Александр Корниенко, комментируя вчерашние слова председателя ВР Дмитрия Разумкова в интервью одному из телеканалов по поводу того, что он не приглашен на совещание фракции с участием президента Украины, которое планируется в Трускавце.

Корниенко отметил, что "заседание фракции в Трускавце - это не свадьба. Мы не делаем специальные приглашения в стиле – сельская свадьба, современная, с цветами, без цветов". По его словам, все участники в соответствующие сроки будут уведомлены.

При этом добавил, что предполагается приглашение представителей Кабмина, силовых структур, и если Разумков не будет занят, а планируется его участие в межпарламентской делегации в Варшаве, то подумают, будут ли его приглашать.

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Глава фракции "СН" Давид Арахамия подтвердил, что Разумкова еще не приглашали. На вопрос журналистов, будут ли приглашать, ответил: "Надо спрашивать у фракции".

Он сообщил, что имел сегодня разговор с Разумковым, и скорее всего тот не поддержал бы закон про олигархов, поскольку "мы не поддержали его правку". "Вы же видите, и без него нормально", - отметил Арахамия.

При этом добавил, что, по словам Разумкова, процедура при принятии закона была "жесткая". Он не исключает, что Разумков мог не поддержать такую процедуру. Арахамия отметил, что в таком случае это была бы "финальная точка в нагруженности наших разногласий. Это бы означало, что возврата нет. А сейчас еще есть".

Совещание "слуг" с Зеленским: что известно

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" планируют провести большое совещание с 1 по 3 октября в одной из областей на западе Украины. Не исключено, что местом проведения мероприятия будет Трускавец.

Корниенко рассказал, что это будет "большое заседание фракции, большое заседание монобольшинства с приглашенными нашими коллегами". "В первую очередь, конечно, это наш политический лидер Владимир Зеленский и его команда. То есть, будут и представители Офиса президента, ответственные за конкретные направления. Это, конечно, правительство - в полном составе будем приглашать", - сказал он. На мероприятие также будут приглашены, в частности, и представители силовых ведомств, генеральный прокурор, глава Службы безопасности Украины.

Автор: Надя Пришляк