Нардепы поделились, за чьи средства будут находиться на курорте и что будут обсуждать.

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" рассказали о своем предстоящем собрании на западе Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали в комментарии журналистам.

Так, заместитель председателя фракции Николай Тищенко отметил, что пока в качестве места проведения мероприятия рассматривается именно Трускавец.

На вопрос, за какие средства будет происходить поездка, депутат рассказал: "Мы частично все едем, кто за свой счет... Это рабочий процесс. И это партийные будут средства, которые мы будем показывать в нашем отчете НАЗК".

В свою очередь, депутат от "СН" Даниил Гетманцев говорит, что речь идет о проведении "большой сессии с участием чиновников, с участием парламентариев - по обсуждению вопросов повестки дня страны, политической повестки дня и планирования нашей работы на год вперед".

По словам депутата от "СН" Александра Качуры, пока еще не известно, будет ли местом проведения мероприятия именно Трускавец, но это будет запад Украины.

Он отметил, что на этой "стратегической сессии", в частности, речь пойдет о "кадровых выводах".

В то же время первый заместитель председателя фракции "СН", председатель Партии "СН" Александр Корниенко рассказал, что это будет "большое заседание фракции, большое заседание монобольшинства с приглашенными нашими коллегами".

"В первую очередь, конечно, это наш политический лидер Владимир Зеленский и его команда. То есть, будут и представители Офиса президента, ответственные за конкретные направления. Это, конечно, правительство - в полном составе будем приглашать", - сказал он.

На вопрос, будут ли приглашать на мероприятие председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, Корниенко отметил: "не знаю по его медицинским показателям... Если люди выздоравливают, мы всегда рады видеть всех членов нашей команды".

Читайте также"Слуга народа" рассказал, почему для "школы депутата" выбрал самый дорогой отель ТрускавцаТакже на уточнение, почему мероприятие планируется проводить именно в Трускавце, депутат отметил: "У нас, к сожалению, в Украине не так много туристических мощностей. Мы это неоднократно выясняли. И когда мы организовывали прошлый семинар, то оказалось, что фактически, кроме Трускавца, нет таких мест. Потому что здесь идет речь о том, что надо действительно компактно расселить большое количество людей - около 300. И в таком режиме - "сегодня на сегодня"... Большие отели - у них бронирование очень глубокое, поэтому, фактически, мы берем все имеющиеся отели в Трускавце, и там депутаты будут селиться за свои средства".

По его словам, мероприятие, к участию в котором приглашают и журналистов, начнется 1 октября и продлится до 3 октября.

Основными темами мероприятия, рассказал он, будут "стратегические вопросы".

"Подвести итоги, что мы успели сделать за половину срока Владимира Александровича и почти половину нашего срока, и наметить, что мы дальше делаем, по каким мы реформам дальше ускоряемся, по каким еще общаемся с людьми, на что мы делаем акцент", - привел примеры Корниенко и заметил, что на мероприятие также будут приглашены, в частности, и представители силовых ведомств, генеральный прокурор, глава Службы безопасности Украины.

Он также добавил, что на мероприятии депутаты, которые не имеют сертификата о вакцинации, должны будут делать ПЦР-тесты.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября во фракции "Слуга народа" подтвердили намерение собраться на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента Украины Владимира Зеленского.

Автор: Таня Поляковская