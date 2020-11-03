Владимир Зеленский обсудил с председателем Венецианской комиссии скандальное решение Конституционного суда.

Решением Конституционного Суда от 27 октября относительно е-декларирования фактически была "обнулена" вся система борьбы с коррупцией, которую Украина при поддержке, в том числе и Совета Европы и Венецианской комиссии выстраивала в последние годы.

Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио.

Глава государства поблагодарил за плодотворное сотрудничество, в частности Венецианская комиссия подготовила более 150 заключений и экспертных оценок законопроектов и законов Украины, касающихся судопроизводства, антикоррупционного суда и тому подобное.

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Стороны сосредоточили внимание на конституционном кризисе в Украине, который начался из-за решения Конституционного Суда от 27 октября, которым фактически была "обнулена" вся система борьбы с коррупцией, которая при поддержке, в том числе и Совета Европы и Венецианской комиссии, была построена в последние годы.

Скандальное решение КСУ по отмене обязательного е-декларирования: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Впрочем, 29 октября вечером Кабинет министров обязал НАПК восстановить публичный доступ в Единый реестр электронных деклараций.

Конституционный суд 28 октября обнародовал текст решения, принятого Большой палатой КС в составе 15 судей.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов". Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Константин Гончаров