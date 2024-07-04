В частности, каждый может продемонстрировать, что является сильным лидером, и в частности президент США.

Президент Владимир Зеленский убежден, что уже в этом году можно заставить Россию прекратить войну против Украины. Об этом глава государства сказал в интервью для Bloomberg.

"Мы говорим, что касается будущего, следующего года и так далее - мы все можем продемонстрировать, что мы сильны. Мы все можем заставить Россию закончить войну в этом году. Мы все способны на это, когда мы все вместе. Продемонстрировать, что каждый из нас сильный лидер", - сказал Зеленский в контексте президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре.

Также президент высказал свое видение, при каких условиях помощь для Украины не будет уменьшена. "Если люди в Соединенных Штатах Америки будут стоять крепко на своих принципах, поддерживая Украину, наши ценности, и не давать возможность нарушать все правила, законы, свободы, прав людей и демократии - не дадут эту возможность Путину, то и любой будущий президент Соединенных Штатов Америки не сможет в корне изменить отношение к Украине, а значит, не сможет уменьшить помощь", - подчеркнул Зеленский.

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Другие заявления Зеленского о войне

Как сообщал УНИАН, президент считает, что Соединенные Штаты и Китай могли бы остановить войну, если бы забыли о разногласиях и объединились. По его мнению, Пекин может сыграть "огромную роль" в этом, потому что Москва зависит от экспортного рынка.

Также Зеленский не исключил, что кремлевского правителя Путина могут пригласить на следующий мирный саммит.

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