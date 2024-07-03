Как отметил президент, Москва очень зависит от своего экспортного рынка.

США и Китай могли бы положить конец войне в Украине, если бы отбросили в сторону разногласия и действовали сообща. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg Television.

Он уверен, что Китай способен сыграть "огромную роль" в разрешении конфликта, поскольку Москва очень зависит от своего экспортного рынка.

Также Зеленский опроверг, что украинские и российские силы зашли в тупик на поле боя. По его словам, украинские военнослужащие находятся в лучшем положении с точки зрения живой силы, чем несколько месяцев назад, и новое наступление - это вопрос вооружения бригад.

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Кроме того, хотя президент Украины и похвалил одобренную помощь США на сумму 61 ​​миллиард долларов, он акцентировал, что военной технике требуется слишком много времени, чтобы добраться до фронта.

"Это самая большая трагедия этой войны: между решением и реальным фактом нам предстоит очень-очень-очень долгое ожидание", - сказал Зеленский.

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