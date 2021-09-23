До 30 депутатов собрались у трибуны парламента.

Недовольные специальной процедурой рассмотрения законопроекта об олигархах депутаты просят отстранить первого вице-спикера парламента Руслана Стефанчука от ведения пленарного заседания.

Как передает корреспондент УНИАН, до 30 народных депутатов собрались возле трибуны Верховной Рады в начале рассмотрения этого законопроекта.

Среди них, в частности, народные депутаты от "Европейской солидарности".

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Депутаты недовольны предложенной спецпроцедурой рассмотрения законопроекта об олигархах, по которой депутаты не смогут поставить на рассмотрение те свои поправки к законопроекту, которые они хотят. Всего к законопроекту подано 1 тыс. 270 поправок.

После их переговоров со Стефанчуком он объявил, что получил заявление от фракций "ЕС" и "Голос", в котором говорится:

"В связи с грубым нарушением Регламента Верховной Рады Украины председательствующим на пленарном заседании первым заместителем председателя Верховной Рады Украины... вносим предложение об отстранении председательствующего на пленарном заседании".

В то же время некоторые депутаты из "Голоса" после этого заявили, что якобы не уполномочивали главу фракции Ярослава Железняка подписывать такое заявление. К подписанию заявления в тот же момент присоединилась "Батькивщина", что позволило запустить процесс рассмотрения этого вопроса.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины решила работать сегодня, пока не примет закон об олигархах. За это решение проголосовали 288 народных депутатов из 378, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект об олигархах

1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об олигархах. В предложенном главой государства документе предусмотрено, что Совет национальной безопасности и обороны будет определять, кто в Украине является олигархом, а также создание реестра олигархов.

Согласно законопроекту, решение о признании лица таковым, которое имеет значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом), принимается СНБО на основании представления правительства, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

10 сентября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что предлагает прислать законопроект об олигархах для получения заключения Венецианской комиссии уже после принятия его в целом как закона.

Согласно повестке дня на 23 сентября 2021 года Рада должна рассмотреть законопроект об олигархах во втором чтении.

Ранее в эфире программы "Свобода слова" председатель ВР Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поспорили из-за законопроекта об олигархах, который спикер направил в Венецианскую комиссию, несмотря на позицию фракции "СН", которая выступала против этого шага.

Разумков пояснил, что отправил этот проект закона в Венецианскую комиссию по обращению четырех оппозиционных фракций и групп и уполномоченного ВР по правам человека.

Автор: Таня Поляковская