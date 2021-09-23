Депутаты планировали начать рассмотрение законопроекта о деолигархизации в 12.30.

Верховная Рада Украины решила работать сегодня, пока не примет закон об олигархах.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 288 народных депутатов из 378, зарегистрированных в сессионном зале.

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Перед этим первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук отметил, что во время перерыва депутаты обсуждали, как именно рассматривать законопроект об олигархах во втором чтении, и эти дискуссии еще будут продолжаться.

Так, он поставил на голосование предложение о продлении сегодняшнего заседания ВР "до рассмотрения, как минимум, вопроса 5599 (регистрационный номер законопроекта об олигархах - УНИАН)".

После голосования Стефанчук объявил еще несколькоминутный перерыв, отметив, что к рассмотрению законопроекта об олигархах депутаты перейдут уже после планового перерыва ВР, в 12.30.

Закон об олигархах: что необходимо знать

В начале сегодняшнего заседания парламента Стефанчук объявил перерыв, который несколько раз продлевали, руководители фракций пошли проводить консультации.

1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об олигархах, предложенный президентом.

Проектом закона, среди прочего, предусмотрено создание реестра олигархов.

Согласно законопроекту, решение о признании лица таким, которое имеет значительное экономическое или политическое влияние в общественной жизни (олигархом), принимается СНБО на основании представления правительства, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

Согласно повестке дня на 23 сентября 2021 года Рада должна рассмотреть законопроект об олигархах во втором чтении.

Автор: Таня Поляковская