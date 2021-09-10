Депутат предлагает отсылать законопроект для получения заключения Комиссии уже после принятия его в целом как закон.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, когда законопроект об олигархах может быть направлен в Венецианскую комиссию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Я сегодня отослал Разумкову письмо. Потому что несколько фракций обратились к Разумкова с просьбой направить (законопроект - УНИАН) на Венецианку. Я на правах монобольшинства сегодня обратился к Разумкову и попросил его не отсылать это на Венецианку в данном формате", - сообщил Арахамия.

Он пояснил, что никто не против, чтобы законопроект был направлен в Комиссию.

"Но мы хотим, чтобы Венецианка оценила конечную редакцию закона. Потому что сейчас 1 тыс. 200 поправок - каким закон выйдет, в каком формате из зала, - никто не может вообще сказать... А что тогда будет Венецианка оценивать? Первое чтение, первую редакцию? Так она же изменится существенно", - сказал депутат и выразил мнение, что Венецианской комиссии необходимо направлять уже конечную редакцию закона.

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Арахамия также отметил, что Венецианская комиссия рассматривает законопроекты, проводит свой анализ по 2-3 месяца. Кроме того, он напомнил, что выводы Комиссии не являются обязательными к исполнению.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об олигархах. В предложенном главой государства документе предусмотрено, что Совет национальной безопасности и обороны будет определять, кто в Украине является олигархом, а также создание реестра олигархов.

Согласно законопроекту, решение о признании лица таковым, которое имеет значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом), принимается СНБО на основании представления правительства, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

Автор: Таня Поляковская