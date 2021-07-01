Согласно законопреокту, СНБО будет определять, кто в Украине олигарх. Также будет создан реестр олигархов.

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об олигархах.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в первом чтении проекта закона «О предотвращении угрозам национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№5599) проголосовали 275 народных депутатов Украины.

Не голосовали в полном составе фракции ОПЗЖ, «Европейская солидарность», «Батькивщина», «Голос». Из фракции «Слуга народа» за проголосовал 231 депутат.

В предлагаемом главой государства документе предусмотрено, что Совет национальной безопасности и обороны будет определять, кто в Украине олигарх, а также создание реестра олигархов.

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Документ предполагает, что решение о признании лица олигархом будет приниматься СНБО на основании представления от: правительства, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

Читайте такжеВ СНБО заверяют, что вскоре обнародуют перечень олигархов и там не будет случайных людейПосле этого президент издает соответствующий указ о введении принятого решения в действие, и оно окончательно вступает в силу со дня опубликования указа.

Действие закона рассчитано на 10 лет.

Кого смогут признать олигархом

Согласно законопроекту, олигархом могут признать физическое лицо, которое одновременно отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков:

участвует в политической жизни;

может влиять на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования, в день вступления в силу настоящего закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке согласно закону «О защите экономической конкуренции» и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;

подтвержденная стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых оно является) превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Реестр олигархов

Законопроект предусматривает создание реестра олигархов. Те, кого включат в реестр:

не смогут осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий в соответствии с законом «О политических партиях в Украине»; быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации;

будут обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в порядке, установленном законом «О предотвращении коррупции».

Также предусмотрено, что, в случае контакта публичного служащего с олигархом или его представителем, такой служащий обязан подать декларацию о контактах. Определяется, когда не подается декларация о контактах, например, когда это произошло на официальных мероприятиях, ход которых отображается в режиме прямой трансляции по радио, телевидению или через сеть Интернет в режиме, доступном для массового приема, а также на судебных заседаниях.

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Авторы: Катерина Шварц, Надя Пришляк