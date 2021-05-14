Основной причиной возможной отставки министра здравоохранения Максима Степанова является провал с закупкой вакцин от коронавируса.
Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", пишет "Сегодня". Арахамия убежден, что депутаты в ближайшее время уволят Степанова.
"С большой вероятностью он будет уволен. Будет представление на его увольнение, а потом голосование в Раде и там решит зал", - сказал Арахамия.
Он отметил, что сейчас заявления об увольнении Степанова нет.
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"Если нет заявления, тогда мы должны пойти другим путем, который на два дня дольше", - добавил глава фракции.
При этом он подтвердил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже подал в Верховную Раду относительно Степанова заявление. Наиболее вероятным кандидатом на должность министра здравоохранения, по его словам, является главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Арахамия считает, что все успехи Украины по переговорам о вакцинации – это заслуга президента Владимира Зеленского и руководителя его Офиса Андрея Ермака.
Вопрос об отставке Степанова
- Народные депутаты с прошлого года собирают подписи за проведение внеочередного заседания парламента для рассмотрения постановления об увольнении Степанова с должности главы Минздрава. На отставке Степанова настаивают фракции "Голос" и "Европейская солидарность".
- 28 апреля в Офисе президента заявили, что вопрос об увольнении главы Минздрава не рассматривается.
- Вместе с тем глава фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что собрано необходимое количество подписей депутатов за проведение внеочередного заседания ВР для рассмотрения вопроса об увольнении Степанова.
- Спикер ВР Дмитрий Разумков прогнозирует, что отставка Степанова может состояться не раньше 18 мая.
- 14 мая премьер Денис Шмыгаль подал в парламент представление об отставке Степанова. Сам министр говорит, что заявление не писал и покинет должность в том случае, если за этого проголосует Верховная Рада.
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