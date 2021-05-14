Арахамия прогнозирует, что вместо Степанова новым министром станет его нынешний заместитель.

Основной причиной возможной отставки министра здравоохранения Максима Степанова является провал с закупкой вакцин от коронавируса.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", пишет "Сегодня". Арахамия убежден, что депутаты в ближайшее время уволят Степанова.

"С большой вероятностью он будет уволен. Будет представление на его увольнение, а потом голосование в Раде и там решит зал", - сказал Арахамия.

Он отметил, что сейчас заявления об увольнении Степанова нет.

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"Если нет заявления, тогда мы должны пойти другим путем, который на два дня дольше", - добавил глава фракции.

При этом он подтвердил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже подал в Верховную Раду относительно Степанова заявление. Наиболее вероятным кандидатом на должность министра здравоохранения, по его словам, является главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Арахамия считает, что все успехи Украины по переговорам о вакцинации – это заслуга президента Владимира Зеленского и руководителя его Офиса Андрея Ермака.

Вопрос об отставке Степанова

Народные депутаты с прошлого года собирают подписи за проведение внеочередного заседания парламента для рассмотрения постановления об увольнении Степанова с должности главы Минздрава. На отставке Степанова настаивают фракции "Голос" и "Европейская солидарность".

28 апреля в Офисе президента заявили, что вопрос об увольнении главы Минздрава не рассматривается.

Вместе с тем глава фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что собрано необходимое количество подписей депутатов за проведение внеочередного заседания ВР для рассмотрения вопроса об увольнении Степанова.

Спикер ВР Дмитрий Разумков прогнозирует, что отставка Степанова может состояться не раньше 18 мая.

14 мая премьер Денис Шмыгаль подал в парламент представление об отставке Степанова. Сам министр говорит, что заявление не писал и покинет должность в том случае, если за этого проголосует Верховная Рада.

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Автор: Юрий Годован