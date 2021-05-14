Министра здравоохранения Максима Степанова на этой должности может вскоре заменить его заместитель - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Об этом заявил нардеп от "Слуги народа", которая вскоре рассмотрит данный вопрос на заседании фракции, Алексей Устенко в эфире канала "Украина 24".
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"Единственная кандидатура, вокруг которой ходят разговоры, - это Виктор Ляшко. Все. Пока, кроме него, никого не обсуждают. Может быть, будет какой-то "джокер", который теоретически может появиться...", - сказал депутат.
Он отметил, что лично не намерен поддерживать кандидатуру Ляшко на должность министра. "Он работал со Степановым в команде, и если есть ответственность, то она может быть только коллективной", - пояснил Устенко.
Вопрос об отставке Степанова
- Народные депутаты с прошлого года собирают подписи за проведение внеочередного заседания парламента для рассмотрения постановления об увольнении Степанова с должности главы Минздрава. На отставке Степанова настаивают фракции "Голос" и "Европейская солидарность".
- 28 апреля в Офисе президента заявили, что вопрос об увольнении главы Минздрава не рассматривается.
- Вместе с тем глава фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что собрано необходимое количество подписей депутатов за проведение внеочередного заседания ВР для рассмотрения вопроса об увольнении Степанова.
- Спикер ВР Дмитрий Разумков прогнозирует, что отставка Степанова может состояться не раньше 18 мая.
- В "Слуге народа" заявляли, что имеют несколько кандидатур на должность министра.
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