В ближайшее время вопрос отставки главы Минздрава могут рассмотреть в парламенте.

Министра здравоохранения Максима Степанова на этой должности может вскоре заменить его заместитель - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа", которая вскоре рассмотрит данный вопрос на заседании фракции, Алексей Устенко в эфире канала "Украина 24".

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"Единственная кандидатура, вокруг которой ходят разговоры, - это Виктор Ляшко. Все. Пока, кроме него, никого не обсуждают. Может быть, будет какой-то "джокер", который теоретически может появиться...", - сказал депутат.

Он отметил, что лично не намерен поддерживать кандидатуру Ляшко на должность министра. "Он работал со Степановым в команде, и если есть ответственность, то она может быть только коллективной", - пояснил Устенко.

Вопрос об отставке Степанова

Народные депутаты с прошлого года собирают подписи за проведение внеочередного заседания парламента для рассмотрения постановления об увольнении Степанова с должности главы Минздрава. На отставке Степанова настаивают фракции "Голос" и "Европейская солидарность".

28 апреля в Офисе президента заявили, что вопрос об увольнении главы Минздрава не рассматривается.

Вместе с тем глава фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что собрано необходимое количество подписей депутатов за проведение внеочередного заседания ВР для рассмотрения вопроса об увольнении Степанова.

Спикер ВР Дмитрий Разумков прогнозирует, что отставка Степанова может состояться не раньше 18 мая.

В "Слуге народа" заявляли, что имеют несколько кандидатур на должность министра.

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Автор: Юрий Годован