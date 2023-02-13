Италия сотрудничает с Францией, чтобы доставить передовые системы противовоздушной обороны SAMP-T.

Генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг убежден, что Италия останется твердым сторонником решительной поддержки НАТО для Украины, несмотря заявления бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге накануне двухдневного заседания министров обороны стран-членов Альянса, которое состоится 14-15 февраля в Брюсселе.

В частности, у него спросили, доволен ли он итальянской помощью для Украины после заявлений Берлускони.

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"Во-первых, я встретился с премьер-министром Джорджией Мэлон сразу после того, как она вступила в должность несколько месяцев назад, и послание от нее было очень четким. Я также встретился с министром иностранных дел и министром обороны... Послание от итальянского правительства заключается в абсолютной поддержке Украины, поддержке усилий НАТО в оказании помощи Украине", - сказал Столтенберг.

Он сказал, что Италия оказывает значительную поддержку.

"Мы, конечно, приветствуем больше поддержки от всех союзников, в частности от Италии. Я также приветствую тот факт, что Италия и Франция сотрудничают, чтобы доставить передовые системы противовоздушной обороны SAMP-T", - сказал Столтенберг.

Он выражает абсолютное убеждение, что Италия останется твердым сторонником решительной поддержки НАТО для Украины.

Заявления Берлускони о войне в Украине: детали

13 февраля, в украинском МИД подчеркнули, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони распространяет российскую пропаганду и пытается "целовать руки" президента Российской Федерации Владимира Путина.

Ранее Берлускони заявил, что "если бы Зеленский прекратил атаковать Донбасс, то войны не было бы".

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