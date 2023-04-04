Генеральный секретарь Альянса сказал, что главы МИД встречаются в поворотный момент для безопасности.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг рассказал о повестке дня сегодняшнего заседания Комиссии Украина-НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге перед началом двухдневного заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса в Брюсселе.

Генеральный секретарь Альянса сказал, что главы МИД встречаются в поворотный момент для безопасности.

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"Мы видим, что агрессивная война президента Путина против Украины продолжается. Мы проведем встречу Комиссии Украина-НАТО с участием министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, во время которой мы рассмотрим как поддержать и нарастить поддержку от НАТО и стран-членов для Украины", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО уточнил, что речь идет о самых насущных потребностях Украины.

Также Столтенберг ожидает, что страны-члены НАТО начнут разрабатывать более долгосрочную многолетнюю программу для оказания поддержки и помощи Украине, чтобы помочь Вооруженным силам Украины развить совместимость с армиями Альянса - перейти от стандартов и доктрин советской эпохи к стандартам НАТО, и приблизить Украину ближе к евроатлантической семье.

Заседание Комиссии Украина-НАТО

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 апреля, состоится первое заседание комиссии на уровне министров иностранных дел стран-членов НАТО с участием Украины с 2017 года. Столтенберг созвал встречу Комиссии Украина-НАТО, несмотря на попытки Венгрии блокировать эти встречи в течение последних шести лет.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение Столтенберга якобы нарушает единство НАТО и процедуру единодушия. Он признал, что Венгрия ничего не может сделать против этого, поэтому примет к сведению решение генсека Альянса.

Напомним, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

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