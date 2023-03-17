В Раде зарегистрировали соответствующий проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Михаила Забродского. Проект (регистрационный номер 9114) опубликован на сайте парламента.

В нем предусмотрено прекратить досрочно полномочия Забродского, избранного по списку партии "европейская солидарность", в связи с поданным им заявлением. В заявлении, которая датирована 10 марта, Забродский не указал причину сложения депутатских полномочий.

Народный депутат Украины Ярослав Юрчишин (фракция "Голос") сообщил в Telegram, что генерал Забродский "уже давно помогает Генеральному штабу и лично главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному".

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"Так что, так выглядит, выбрал возможность сконцентрироваться на этом участке", - написал Юрчишин.

Генерал Забродский - что известно

Во время антитеррористической операции на востоке Украины в 2014 году 95-я аэромобильная бригада под командованием Забродского выполняла задачи по блокированию городов Славянск и Краматорск, захватила и удерживала важный опорный пункт - гору Карачун.

В марте 2015 года был он назначен командующим Высокомобильных десантных войск Украины.

В ноябре 2017 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко назначил Забродского новым командующим сил антитеррористической операции (АТО).

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