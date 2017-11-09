Назначен новый командующий сил АТО: им стал генерал с огромным боевым опытом

В рамках плановой ротации на должность командующего силами Антитеррористической операции назначен командующий десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины Михаил Забродский.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«Новым командующим силами АТО назначен генерал-лейтенант Михаил Забродский. Это все произошло еще на прошлой неделе», - заявил он.

«Забродского назначили, учитывая его огромный боевой опыт и способность управлять войсками в кризисных условиях. Генштаб сделал вывод, что следующим командующим будет именно он», - отметил Лысенко.

По его словам, соответствующее назначение произошло в рамках плановой ротации.

Также Лысенко уточнил, что сроки ротации являются закрытой информацией и не подлежат разглашению.

Как сообщал УНИАН ранее, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявляkf, что России не нужен мир на Донбассе, за действия РФ и ее марионеток почти каждый день там гибнут люди.

«Украина хочет мира, России он не нужен. Люди гибнут почти ежедневно от России и ее гибридных сил. 7 ноября - 17 атак, двух украинских военных убиты», - заявила спикер.