Назначен новый командующий сил АТО: им стал генерал с огромным боевым опытом
Новым командующим сил АТО назначили генерал-лейтенанта, который с первых дней воюет на Донбассе.
В рамках плановой ротации на должность командующего силами Антитеррористической операции назначен командующий десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины Михаил Забродский.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
«Новым командующим силами АТО назначен генерал-лейтенант Михаил Забродский. Это все произошло еще на прошлой неделе», - заявил он.
«Забродского назначили, учитывая его огромный боевой опыт и способность управлять войсками в кризисных условиях. Генштаб сделал вывод, что следующим командующим будет именно он», - отметил Лысенко.
По его словам, соответствующее назначение произошло в рамках плановой ротации.
Также Лысенко уточнил, что сроки ротации являются закрытой информацией и не подлежат разглашению.
Как сообщал УНИАН ранее, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявляkf, что России не нужен мир на Донбассе, за действия РФ и ее марионеток почти каждый день там гибнут люди.
«Украина хочет мира, России он не нужен. Люди гибнут почти ежедневно от России и ее гибридных сил. 7 ноября - 17 атак, двух украинских военных убиты», - заявила спикер.