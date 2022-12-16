Михаил Забродский отметил, что Москва может поддерживать и наращивать авиационную группировку.

Российская Федерация имеет ресурсы, чтобы атаковать Украину с воздуха с нынешней интенсивностью еще несколько лет. Нет повода для оптимизма и по поводу запасов крылатых ракет воздушного базирования в России.

По мнению первого заместителя главы оборонного комитета Верховной Рады, генерал-лейтенанта Михаила Забродского, Москва может поддерживать и наращивать авиацию за счет "впечатляющей численности ее боевого состава".

"Россия продолжает перебрасывать из "тыловых" округов авиационную технику для пополнения потерь и имеет еще достаточно ресурсов для ведения борьбы в воздушном пространстве с существующей интенсивностью в течение нескольких последующих лет", – отметил Забродский в статье для Укринформа.

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При этом он указал, что запасы крылатых ракет воздушного базирования у России не безграничны, но "в этом отсутствует какой-либо повод для оптимизма".

"Просто ожидать и надеяться, что воздушные атаки прекратятся, учитывая нехватку у противника средств поражения, худшее, что можно делать в текущей ситуации. На простой вопрос: "Когда такое может произойти?", существует не менее простой ответ – никогда", – объяснил генерал.

Кроме того, он сообщил, что российское руководство занимается вопросом пополнения запасов ракет, в частности одно из решений, которое реализуется, основано на "относительной доступности авиационных и ракетных средств поражения для внешней поставки".

Запасы ракет в России - что известно

Российская Федерация активно использует крылатые ракеты для ударов по Украине.

После очередной ракетной атаки 5 декабря глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Москва вышла за пределы необходимого для ее защиты резерва крылатых и баллистических ракет. Он отметил, что у России осталось менее 13% ракет "Искандер".

При этом глава ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что у Кремля хватит вооружения еще на несколько атак. Он уверен, что оккупанты будут выстреливать запасы ракет "до нуля".

10 декабря Минобороны Великобритании сообщило, что Россия может получить от Ирана сотни баллистических ракет. 11 декабря спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Москва стремится получить иранские ракеты любым способом.

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