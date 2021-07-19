Отмечается, что уголовное производство находится "на усиленном ведомственном контроле со стороны руководства Государственного бюро расследований".

Госбюро расследований начало уголовное производство из-за решения Верховного Суда признать незаконным и отменить указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда.

Как сообщает Судебно-юридическая газета, 15 июля 2021 года главное следственное управление ГБР начало досудебное расследование в уголовном производстве под № 62021000000000603 по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (Злоупотребление властью или служебным положением, приведшее к тяжким последствиям).

В связи с этим, старший следователь ГБР Кирилл Петрухин попросил Кассационный админсуд в составе Верховного Суда (КАС ВС) предоставить ГБР:

надлежащим образом заверенную копию дела № 9901/96/21, решение коллегии судей КАС ВС от 14 июля 2021 года, а также журналы судебных заседаний по данному делу;

данные автоматизированной системы документооборота КАС ВС о движении документов дела № 9901/96/21 и распределении иска;

копии записей технической системы, которая фиксировала ход судебного заседания при рассмотрении дела № 9901/96/21.

Соответствующие документы КАС ВС должен передать до 21 июля.

Как пишет издание, следователь отметил, что данное уголовное производство находится "на усиленном ведомственном контроле со стороны руководства Государственного бюро расследований".

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Конституционный кризис в Украине: дело Тупицкого

Следствием установлено, что в октябре 2018 года в одном из кафе Киева Тупицкий, который в то время занимал должность заместителя председателя КСУ, подкупил свидетеля в уголовном производстве. Свидетель должен был отказаться от показаний или дать "нужные" показания в пользу бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который был в статусе подозреваемого.

Кроме того, по данным следствия, Тупицкий в 2018 и 2019 годах трижды давал ложные показания в пользу бывшего председателя ВХСУ по делу о противоправном завладении имущественными активами Зуевского энергомеханического завода в городе Зугрэсе Донецкой области.

Таким образом, его обвиняют даче заведомо ложных показаний, соединенных с искусственным созданием доказательств защиты (ч. 2 ст. 384 УК Украины), и подкупе свидетеля с целью дачи заведомо ложных показаний (ст. 386 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины Тупицкого грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский сначала отстранил Тупицкого от должности судьи КС, а затем подписал указ, которым отменил указы президента от 2013 года о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда. Президент назвал его "лицом, которое в течение долгих лет вредило государственным интересам Украины".

14 июля 2021 года Кассационный административный суд в составе Верховного суда признал незаконным и отменил указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

В свою очередь, в Офисе президента заявили, что считают решение КАС ВС попыткой защитить коррупционную систему и собираются подавать апелляцию на это решение. У Зеленского считают, что Тупицкого пытаются вернуть, чтобы он "организовал уничтожение судебной реформы тем же антиконституционным способом, которым была уничтожена, например, уголовная ответственность за враньё в декларациях".

В Верховном суде пояснили, что президент Украины обязан действовать только в пределах полномочий, определенных Конституцией и законами Украины. Коллегия судей считает, что издание президентом акта об отмене указа о назначении лица на должность судьи КСУ является нарушением установленных Конституцией и законами Украины гарантий независимости и неприкосновенности судьи КСУ.

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Автор: Александр Топчий