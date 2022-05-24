По словам дипломата, сейчас Европа задумывается над тем, с какой Россией ей придется общаться в дальнейшем.

Президента Украины Владимира Зеленского в Европе неоднократно подводили к мысли, что в войне против агрессора Украина должна дать президенту РФ Владимиру Путину возможность "сохранить лицо".

Об этом в интервью Радио НВ заявил министриностранных дел Украины в 2014—2019 годах Павел Климкин.

По словам Климкина, предложение, озвученное президентом Франции Эммануэлем Макроном выходит за рамки просто сохранения лица Путиным.

"Макрон сказал еще больше: "А давайте не унижать Путина". И это действительно идет дальше, чем сохранить лицо. Одно дело "бросить кость", а другое — выйти из этой ситуации так, чтобы российский режим не понес фундаментальных потерь. Это фундаментально противоречит американской позиции", - заявил Климкин.

По словам дипломата, сейчас Европа задумывается над тем, с какой Россией ей придется общаться в дальнейшем.

"Старая Европа на разный манер, но итальянцы, французы, немцы особенно, начали смотреть на эти процессы и думать: "А что дальше, как мы придем к новой нормальности с Россией?" Они хотят прийти к новой нормальности. Второй вопрос: а что если Украина и Запад победят? В первую очередь Украина. Что тогда будет с Россией? Не будет ли там тотального бардака и дестабилизации? Они этого опасаются, поскольку не знают, не будет ли это дальше проблемой для их безопасности, - отметил Климкин

Дипломат также отметил, что Украине по многим вопросам придется работать на перспективу

"Третье — это проблема с точки зрения Украины: как вести себя с Украиной? Раньше нас считали достаточно слабыми, коррумпированными. Да, со многими вещами нам нужно будет работать на перспективу, в рамках процесса вступления и в Европейский Союз, но одновременно мы сейчас очень сильны. Это гремучая смесь для многих на самом деле — и слабые, и сильные", - отметил дипломат.

Климкин также отметил, что присутствие Украины в Европе многих заставит понервничать.

"Мы продвигаемся в Европу, а что потом делать? Раньше старая Европа всегда "заказывала музыку" в ЕС, а ось Франция — Германия была главной. А если там будет Украина; если у нее будут особые отношения с Польшей; если центральная Европа возрождается, как геополитический игрок (а я для этого вижу реальные шансы, условно, лет через пять, а может и раньше), тогда французы задают себе вопрос: а что нам делать? Поэтому такое желание аккуратно "съехать" я вижу. Это не значит "дать Путину победить" ни в коем случае, но найти определенный баланс. Проблема только, что баланс не будет держаться. Этого многие во Франции или в Германии не понимают", - заявил Климкин.

Климкин и война в Украине:

18 мая 2022 года Климкин заявил о том, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО – удар под дых для Путина.

28 апреля 2022 года Климкин заявил о том, что раздувая ситуацию в Приднестровье, Россия готовит новый плацдарм для наступления на юг Украины. Кремль, вероятно, будет пытаться высаживать там десант и совершать теракты.

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